Arrestation pour vol de machinerie et déchargement d'une arme

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawinie (St-Michel-des-Saints) ont pu solutionner un dossier de vol grâce à la collaboration efficace de la Police de Manawan le 12 novembre dernier.

Le 11 novembre 2024 à 23 h 15, un appel a été reçu concernant des citoyens qui ont surpris des suspects en train de voler des machineries forestières dans un secteur isolé de la route 1. Les citoyens les ont maîtrisés et ont ramassé 2 armes à feu dans leur camion. Par la suite, un coup de feu a été entendu et les suspects ont pris la fuite en camion. La surveillance a été transmise à la Police de Manawan et de Wemotaci.

Le 12 novembre vers 2 h, les policiers de Manawan ont intercepté un camion avec 2 des suspects à bord. Deux hommes âgés de 26 et 36 ans de Manawan ont été arrêtés pour vol et avoir déchargé une arme à feu. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs et libérés sur promesse de comparaître, assortie de conditions à respecter, le 5 février 2025 au palais de justice de Joliette. Lorsque les suspects ont été arrêtés, les policiers ont saisi :

plus de 1 400 comprimés de méthamphétamine

une arme à feu, portant le total à 3 armes saisies

près de 13 000 $ en argent

L’enquête dans ce dossier se poursuit et d’autres arrestations pourraient être effectuées. La Sûreté du Québec désire souligner le travail important de la Police de Manawan lors de cet événement. Leur apport a permis de solutionner le dossier, en arrêtant et identifiant les responsables de ces crimes.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités criminelles peut être communiqué en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.