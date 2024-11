Revenu Québec : Des amendes de plus de 74 000 $ pour une Mascouchoise

Le 7 novembre, deux accidents sur la route ont eu lieu dans la région de Lanaudière. Ces deux évènements ont provoqué deux blessés mineurs et un plus grave. Le premier accident s'est produit sur l'autoroute 40 à Saint-Cuthbert et l'autre sur la route 348 à Saint-Gabriel-de-Brandon. C'est vers midi, qu'un camion-citerne circulant en direction ...