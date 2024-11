Deux accidents sur la route dans la région de Lanaudière

Le 7 novembre, deux accidents sur la route ont eu lieu dans la région de Lanaudière. Ces deux évènements ont provoqué deux blessés mineurs et un plus grave. Le premier accident s'est produit sur l'autoroute 40 à Saint-Cuthbert et l'autre sur la route 348 à Saint-Gabriel-de-Brandon.

C'est vers midi, qu'un camion-citerne circulant en direction ouest sur la 40 au kilomètre 152 a perdu le contrôle pour une raison encore inconnue. Le véhicule a traversé le terre-plein central, puis les deux voies en direction est, pour terminer sa course dans un champ. Heureusement, le conducteur dans la cinquantaine n'a pas été blessé et aucun n'impact n'est survenu avec d'autres véhicules.

Puis vers 13h45, une fourgonnette et un camion de style pickup sont entrés en collision dans un face-à-face, sur la route 348, à la hauteur du 1200, 3e rang. On comptabilise deux blessés mineurs et un blessé plus grave qui ont été évalués et transportés au centre hospitalier selon leur cas. Pour le moment, l'hypothèse d'une manoeuvre de dépassement est retenue. La route 348 a été fermée à la circulation le temps de dégager les véhicules accidentés.