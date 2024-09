Un nouveau directeur du Service de sécurité incendie de Rawdon

David Beauchemin a été nommé au poste de directeur de son Service de sécurité incendie (SSI). Celle-ci est effective depuis le 23 septembre et confirme la volonté de l’organisation d’insuffler une vision stratégique et moderne à ce service essentiel.

Par cette nomination, le SSI de Rawdon se dote d’une personnalité toute indiquée pour mener à bien les divers mandats qui lui seront confiés, dont notamment, superviser l’ensemble des opérations du Service de sécurité incendie, coordonner les efforts de prévention, veiller au respect des normes de sécurité et assurer la gestion des urgences. Son désir de développer une expertise solide en gestion d’équipes, renforcer les liens avec la communauté ainsi que les municipalités partenaires et accroître les multiples compétences professionnelles de son équipe seront autant de défis qui lui permettront de se surpasser.

Fort de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la sécurité incendie, M. Beauchemin a fait sa voie parmi plusieurs villes et municipalités de toutes tailles. Pompier actif depuis 2002 au sein du Service incendie de Montréal, il a été promu lieutenant dix ans plus tard et consolidait ainsi les acquis obtenus lors de son passage en tant que directeur du Service incendie de Mont-Joli quelques années plus tôt. Par ce parcours inspirant, il a su se distinguer par son engagement, ses compétences, son leadership et sa vision stratégique.