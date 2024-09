Arrestation d'Éric Sauvé pour possession de pornographie juvénile

Les enquêteurs de la Division des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet de la Sureté du Québec ont procédé hier à l’arrestation d’Éric Sauvé en lien avec de la pornographie juvénile.

Éric Sauvé, 55 ans de Mascouche, a comparu hier au palais de justice de Joliette. Il a été accusé d’avoir possédé et accédé à de la pornographie juvénile. Il a été libéré avec des conditions à respecter d’ici la suite des procédures.

Une perquisition a eu lieu à son domicile et du matériel électronique a été saisi et sera analysé (plusieurs dizaines de milliers de fichiers en cause). La Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec regroupe au sein de son Service des projets d’enquêtes spécialisées, des experts en matière de cybercriminalité et d’exploitation sexuelle des enfants. Ces enquêteurs œuvrent en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et l’ensemble des policiers municipaux.

Toute information sur cet homme et ses agissements peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Le public est invité à signaler toute situation d'exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à l'adresse suivante : www.cyberaide.ca