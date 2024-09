Saisie de substances destinées à des jeunes à Saint-Gabriel-de-Brandon

Le 12 septembre, les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés et les policiers du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ont procédé à quatre arrestations et trois perquisitions en matière de stupéfiants. Deux de celles-ci ont été effectuées à des résidences de Terrebonne et l’autre perquisition a eu ...