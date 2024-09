Saint-Charles-Borromée modernise sa flotte de véhicules incendie

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Charles-Borromée renforce sa flotte de véhicules d'urgence avec l'acquisition de deux nouvelles autopompes de dernière génération. Ces véhicules modernes permettent de rajeunir les équipements du service et d'améliorer la capacité d'intervention sur l'ensemble du territoire couvert, soit environ 400 km2, incluant dix villes et municipalités.

Les nouvelles autopompes, rattachées aux casernes de la Ville de SCB et de Crabtree, remplacent les unités jumelles #201 et #207 datant de 2008. Elles sont équipées de technologies de pointe, comprenant une pompe de grande capacité, un réservoir d'eau de 1 000 gallons, un système de mousse performant, ainsi que des outils spécialisés pour des opérations de désincarcération. Ces véhicules, qui représentent un investissement d'environ 2 millions de dollars, sont conçus pour répondre aux exigences variées des 1 200 appels d'intervention annuels.

« Ces deux nouveaux véhicules permettront d’améliorer notre capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire durant au moins les vingt prochaines années. Cette acquisition reflète l’image d’un service impeccable et moderne, prêt à répondre aux défis de demain. Nous sommes très heureux de cette modernisation qui va assurer un service encore plus efficace à nos citoyens et ceux de nos partenaires. », se réjouit monsieur le maire Robert Bibeau.