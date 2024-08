Tempête Debby : Lanaudière reçoit plus de 160 mm de pluie

La région de Lanaudière n'a pas été épargnée par la tempête Debby de ce vendredi où plus de 160 mm de pluie est tombé en moins de 24 h. D'ailleurs Saint-Félix-de-Valois en a reçu jusqu'à 191 mm.

La rivière L'Assomption a vu son niveau d'eau à la hausse. L'évènement représente même une crue historique pour cette période l’année. La dernière fois que l'on ait vu la rivière aussi haute c'était il y a 53 ans. On pouvait retrouver dans les eaux déchaînées des cabanons, des gazebos, des petites embarcations , des arbres,des branches, des quais , des passerelles et des bouées à la dérive. Il y a eu des glissements de terrain majeurs et des inondations le long de son parcours.

D'ailleurs, la passerelle flottante du parc Louis-Querbes a malheureusement cédé en raison des débris et du fort débit de la rivière l’Assomption. Malgré les efforts déployés par l'équipe municipale, celle-ci n’a pas tenu le coup. Par conséquent, la location d’embarcation au pavillon Gilles-Beaudry est suspendue jusqu’à nouvel ordre

De nombreux dégâts sur les routes

La quantité importante de pluie a provoqué des dégâts sur le réseau routier de la région. On parle d'une dizaine d'affaissements ou de bris de structures. Le pont du Rang du Pied-de-la-Montagne a été complètement emporté.

Plusieurs pannes électriques

Durant les pluies, des débris ont privé plus de 7 000 foyers d'électricité dans tout Lanaudière.

Collecte spéciale d'encombrants

Pour celles et ceux qui souhaiteront se départir d’objets ou de matières souillées suite à la pluie torrentielle de vendredi, la Ville de Joliette procédera à une collecte spéciale prochainement. Les citoyens sont invités à surveiller la page Facebook de la ville pour connaître l'horaire de la collecte, et ce, selon leur secteur.

La crue sur la rivière l’Assomption atteindra son maximum entre 11h et 13h à Joliette

