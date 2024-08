Les vestiges de Debby apporteront de fortes pluies dans l'est du pays vendredi

Les vestiges de la tempête tropicale Debby, qui fusionneront avec un autre système dépressionnaire au-dessus des Grands Lacs, pourraient apporter jusqu'à 100 millimètres de pluie dans certaines parties de l'est du pays, vendredi.

Le système traversera d'abord le sud de l'Ontario et le Québec, ce qui a incité Environnement Canada à publier des alertes et des avertissements de pluie pour les communautés situées entre Cornwall, en Ontario, et Québec.

L'agence fédérale a également averti que des glissements de terrain mineurs sont possibles.

Au Québec, les régions les plus susceptibles de recevoir jusqu'à 100 millimètres de pluie sont situées au nord du fleuve Saint-Laurent. On parle donc de l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et le nord de la région de Québec, incluant Charlevoix.

À Montréal, on prévoit de 60 à 80 millimètres de pluie, alors que la moyenne de précipitations pour le mois d’août est de 94 millimètres.

Dans le sud du Québec, la pluie doit s'amorcer en matinée, puis s'intensifier en fin de journée. Plusieurs événements prévus à l'extérieur en soirée ont d'ailleurs déjà été annulés, repoussés ou déplacés à l'intérieur en raison des conditions météorologiques attendues.

Ailleurs au pays, Ottawa devrait recevoir de 50 à 75 millimètres de pluie, tandis que 30 millimètres de pluie sont attendus à Toronto.

Les restes de Debby devraient atteindre le Nouveau-Brunswick vendredi soir et déverser jusqu'à 40 millimètres de pluie jusqu'à samedi matin.

Vendredi matin, le Centre national des ouragans des États-Unis indiquait que Debby était maintenant un cyclone post-tropical. La tempête a touché terre pour la première fois lundi en Floride, avec la force d'un ouragan de catégorie 1, avant de poursuivre sa route vers le nord.

Au moins sept personnes ont perdu la vie aux États-Unis en lien avec le passage de Debby.