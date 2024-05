Deux hommes arrêtés à Joliette lors d'une saisie

Ce matin, deux hommes, de 53 ans et 58 ans, ont été arrêtés par les policiers du poste de la Sûreté du Québec lors d'une opération de saisie à Joliette qui est toujours en cours.

Deux perquisitions ont été effectuées dans des logements de la rue Saint-Viateur. La SQ indique que pour le moment, les policiers ont saisi :

crack;

cannabis;

comprimés de méthamphétamine;

comprimés de médicaments disponibles sous ordonnance;

crystal meth.

Les suspects ont été arrêtés sur les lieux et le bilan final de ce qui a été retrouvé devrait sortir plus tard. Cette opération fait suite à une courte enquête et à des informations reçues du public.