Fermeture de la rue Gauthier Nord entre la rue Brûlé  et le boulevard Firestone

Des travaux de gainage de l’égout sanitaire situé sous la rue Gauthier Nord près du chemin de fer du CN entraîneront la fermeture complète de la rue Gauthier Nord entre la rue Brûlé et le boulevard Firestone, le mardi 21 mai de 3 h 00 à 16 h 00 inclusivement.

La traversée du chemin de fer du CN à cette intersection sera complètement fermée à la circulation durant cette période. Un accès pour les piétons et les cyclistes sera toutefois maintenu. Des détours via la rue Saint-Charles-Borromée Nord ou la route 131 seront indiqués par de la signalisation (voir plan). La rue Gauthier Nord sera quant à elle accessible en circulation locale entre la rue Brûlé et le boulevard Antonio-Barrette.

La Ville est consciente des désagréments que pourra occasionner cette fermeture. Les travaux sont toutefois nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau d’égout sanitaire. Les usagers de cette intersection sont invités à bien planifier leurs déplacements lors de cette journée et sont priés de respecter la signalisation mise en place durant les travaux afin d’assurer la sécurité de tous.

D’autres entraves liées à ces travaux suivront et seront annoncées. Pour suivre les travaux en cours, consultez la section Info-travaux du site Web de la ville.