Pornographie juvénile en ligne au Canada: explosion de cas entre 2014 et 2022

Le taux de pornographie juvénile en ligne déclarée par la police a presque quadruplé au Canada entre 2014 et 2022.

Statistique Canada précise qu’il est passé de 50 affaires pour 100 000 enfants et jeunes en 2014 à 160 huit ans plus tard.

L’agence fédérale signale qu'entre 2014 et 2022, le phénomène de la pornographie juvénile en ligne signalée à la police a bondi de 32 à 125 affaires pour 100 000 enfants et jeunes.

Statistique Canada croit que cette hausse marquée peut s'expliquer par une augmentation réelle de ce type de crime, un niveau accru de sensibilisation et de signalement au sein de la population ou par une augmentation des ressources et de la formation de la police qui lui permettent de mieux détecter l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Une combinaison de tous ces facteurs est aussi possible.

Parmi les dossiers d'infractions sexuelles contre des enfants en ligne, deux sur cinq sont résolues par la police et 74 % des affaires classées ont donné lieu au dépôt ou à la recommandation d'accusations contre un auteur présumé.

Statistique Canada ajoute que le tiers des accusations d'exploitation sexuelle des enfants en ligne mènent à un verdict de culpabilité.

Les statistiques montrent aussi qu’à l'instar des tendances liées aux crimes violents en général, en particulier les infractions sexuelles, les garçons et les hommes représentaient la grande majorité des auteurs présumés d'affaires d'infractions sexuelles contre des enfants en ligne. De 2014 à 2022, les garçons et les hommes étaient impliqués dans 97 % des dossiers d'incitation à des contacts sexuels, dans 96 % des affaires de leurre d'enfants et dans 90 % des dossiers de possession de pornographie juvénile ou d'accès à de la pornographie juvénile.