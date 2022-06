Les cadets policiers en surveillance à Lavaltrie

La Ville de Lavaltrie présente Raphaël Lessard et Justin Barakett, les deux policiers en devenir qui sillonneront son territoire tout au long de la saison estivale prochaine.

Étudiants en Techniques policières, les deux cadets assureront une surveillance particulière dans les parcs et les lieux publics.

Un service rassurant et fort apprécié de la population lavaltroise depuis maintenant neuf ans.

Cette année encore, ils effectueront certaines tâches, telles qu'assurer une présence et une surveillance à pied, à vélo ou en automobile, notamment dans les quartiers et les parcs, poursuivre la campagne de sensibilisation en lien avec la priorité aux piétons sur les traverses piétonnières, ainsi que participer à des programmes de prévention et de relations communautaires.



Les jeunes patrouilleurs répondront de plus aux demandes de renseignements simples de la part des citoyens, et ils rencontreront les partenaires essentiels, notamment les services d’incendies, les ambulanciers et les organisations communautaires.



Les lavaltroises et lavaltrois sont alors invités à les saluer s'ils les croisent, mais aussi à leur poser des questions en cas de besoin, ainsi qu'à leur faire part de tous leurs commentaires susceptibles d’améliorer la sécurité à Lavaltrie.