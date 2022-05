Tornade, ravages, et pannes d'électricité dans Lanaudière

Les conditions météorologiques de fin d'après-midi, en ce samedi, dont le passage de la première tornade de la saison, ont causé des dommages et des répercussions désastreuses dans la région de Lanaudière.



En effet, malgré les messages d’alerte à la tornade qui avaient été annoncés avant son passage, ainsi que de vents violents, d'orages, et de grêle, concernant particulièrement la région de Lanaudière, ciblant les Villes de Joliette, de Rawdon et de Berthierville, plusieurs désagréments n'ont pas pu être évités.

Vers 20h, presque 550 000 foyers auraient déjà été privés d'électricité dans l'ensemble de la Province, dont plus de 5000 Lanaudois semblent faire partie, avec presque 650 rien que dans la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan.



Plusieurs citoyens rapportent des chutes d'arbres, dont l'un d'entre eux serait tombé sur un véhicule, heureusement non-occupé.



De plus, le toit de l'école primaire de Notre-Dame-de-Lourdes, a été sérieusement endommagé.



Les personnes se trouvant dans des lieux peu protégés comme les bois, ont aussi vécu des situations compliquées, demandant une vigilance accrue.



« En location dans une tente/tipi à Saint-Calixte, alors qu'en arrivant il ne pleuvait pas, très peu de temps après, le tonnerre et les éclairs étaient déjà proches de nous, et le vent s'est levé violemment. Mon chum et moi, on ne savait plus quoi faire, car on avait peur qu'un arbre tombe sur notre tente. Finalement on est sorti en courant et en retournant à la cabane d'accueil du lieu en question, un arbre était tombé sur son toit », a expliqué une campeuse témoin du passage de la tornade.



« Nous étions à cet endroit-même cinq minutes avant qu'il tombe. Toute la rue était rempli d'arbres, et les voisins ont eu des arbres qui ont brisé leur cabanon », a-t-elle poursuivi.



« On voyait littéralement le chemin que la tornade a pris, c'était effrayant! », a-t-elle conclu.



Notons que les événements auraient de plus enlevé la vie à un citoyen de la Ville de Mascouche, rendant les conditions du jour meurtrières et hors du commun.

Des orages violents et de multiples averses restent toujours en prévision au cours de la nuit dans Lanaudière.