Opérations de sécurité routière sur l’ensemble du territoire lors du congé des Patriotes

La Sûreté du Québec informe les usagers que plusieurs opérations de sécurité routière se dérouleront sur l’ensemble du territoire québécois, lors du congé des Patriotes, du 20 au 23 mai prochains.

Les policiers de la Sûreté du Québec seront attentifs aux comportements à risque et aux facteurs contributifs aux collisions, soit la vitesse imprudente et excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues.

La Sûreté du Québec invite les usagers du réseau routier à la prudence lors de ce long congé incluant la Journée nationale des Patriotes.

L’arrivée du beau temps annonce la présence accrue d’usagers vulnérables sur le réseau routier comme les motocyclistes, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes et les piétons.

Avec le flux prononcé de circulation anticipé sur le réseau routier à l’approche de ce long congé, la Sûreté du Québec souhaite rappeler à l’ensemble des usagers l’importance d’un partage de la route harmonieux et sécuritaire.

Que ce soit sur le réseau routier ou hors route, les comportements responsables et respectueux du Code de la sécurité routière contribueront à l’amélioration du bilan routier.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, La vie humaine, au cœur de nos actions, a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur tout le territoire de la Sûreté du Québec.

Des pistes d'action touchant chacun des axes de la Stratégie : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) sont mises en œuvre par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires afin de tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.

Rappelons que le beau temps demeure toujours synonyme de prudence.

La Sûreté du Québec tient à souhaiter un bon congé à tous.