Appel à la population pour retrouver Steve Leblanc

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver

Steve Leblanc, 36 ans, de Joliette.

Il a été vu pour la dernière fois hier vers 14h00, quittant son lieu de résidence du boulevard Manseau à Joliette. Il se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1, 70 m (5 pi 7 po)

Poids : 73 kg (160 lb)

Cheveux : Bruns

Yeux : Bruns

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau noir et blanc, jeans et soulier bleu. Toute personne qui apercevrait Steve Leblanc est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Steve Leblanc peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.