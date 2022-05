Des feux de champs ont eu lieu hier

Un énorme incendie dans un champs a eu lieu hier à Saint-Jean-de-Matha causé par la sécheresse et par le risque très élevé d'incendie dans la région lors du printemps, selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Les feux à ciel ouvert sont donc présentement interdits jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau de la pluie. « Habituellement, dès qu'il y a de la pluie, on ne risque plus d'incendie le lendemain. Par contre, le mois de mai est vraiment un des pires mois pour les risques d'incendie, car la verdure n'est pas encore sortie », mentionne Pierre Beaudin, directeur du Service de protection et d’intervention d’urgence de Saint-Félix de-Valois.

Puisque la verdure n'est pas encore installée au printemps, le sol est sec,à et est rempli de petits combustibles présents sur les terrains dégagés. C'est ce qui favorise la propagation du feu.

« Nous on se fie à la SOPFEU, car ce n'est pas nous qui sommes les experts des feux de forêt. Quand l’indice est à élevé, très élevé et extrême, on retire les permis de feux extérieurs et on interdits les feux à ciel ouvert. Les risques d'incendie sont bien là, car hier soir il y a eu un début de feu dans un champ à Saint-Félix-de-Valois », ajoute Pierre Beaudin.

Des averses sont annoncées demain à Saint-Félix-de-Valois. Pour connaître l'indice de la SOPFEU, vous pouvez consulter le sopfeu.qc.ca/