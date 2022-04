Vols de catalyseurs sur l'ensemble du territoire de la MRC de joliette

Les résidents de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois peuvent désormais faire un retour progressif à la normale, puisqu'il n'y a plus de risques imminents d'inondation, selon le Service de protection et d'intervention d'urgence de la Ville. Les niveaux d'eau sont présentement en baisse et aucune hausse n'est prévue pour les prochains jours. ...