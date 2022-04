Des conseils juridiques seront donnés gratuitement les 23 et 24 avril

Les citoyens du Québec désirant recevoir des conseils juridiques gratuits donnés par des avocats et des notaires bénévoles pourront le faire lors de la Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) du 23 et 24 avril.

Pour cette 38e année, les heures sont de 9 h à 16 h. L’an dernier plus de 4 000 personnes ont été reçues et traitées. Chacun peut poser toutes les questions qu’il veut, mais celles qui reviennent fréquemment concernent la famille, le bon voisinage, la consommation de biens, le travail et la gestion de successions.

Depuis 2018, le JBM offre ce service deux fois par année avec le soutien de plus d’une centaine d’avocats avec la collaboration du Jeune Barreau de Québec (JBQ) et de l’Association des Jeunes Barreaux de Région (AJBR).

« L’amélioration de l’accès à la justice est une des deux missions fondamentales du JBM. L’engagement que nous prenons depuis 2018 d’offrir deux cliniques juridiques téléphoniques gratuites par année à l’ensemble des justiciables du Québec montre que les jeunes avocates et avocats sont des acteurs incontournables en la matière. La sensibilisation des justiciables aux modes alternatifs de résolution de conflits est primordiale et nous sommes ravis d’y contribuer », indique Mathieu Jacques, président du JBM.



La prévention et la solution



Cette clinique a comme objectif d’informer les citoyens sur les divers modes de prévention et de règlement qui s’offrent à eux pour régler leurs différends.

Il s’agit du thème central de cette édition, pour la quatrième fois consécutive. En effet, le recours à la justice participative, par le biais de la conciliation ou de la médiation, permet de prévenir les conflits ou de les résoudre plus facilement, d’où l’importance de mettre ces recours de l’avant.

Pour se prévaloir de cette opportunité, les citoyens peuvent appeler au 1 844 779-6242 entre 9 h et 16 h le 23 et 24 avril.