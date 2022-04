Des inondations sont prévues cette semaine à Saint-Félix-de-Valois

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois met en garde ses citoyens contre de possibles inondations cette semaine à cause de la pluie et de la hausse des températures.

Le mouvement de glace sera très élevé à partir de la nuit de jeudi à vendredi et pour le restant de la semaine. De fortes averses sont également annoncées pour les prochains jours avec des températures allant jusqu'à 9 degrés, selon MétéoMédia.

Une trousse d'urgence

Pour faire face à une possible inondation, la Ville propose à ses résidents de préparer une trousse d'urgence pour la maison. Elle suggère d'avoir en main environ 6 litres d'eau potable par personne, de la nourriture non périssable pour au moins 3 jours et un ouvre-boîte manuel.

Elle conseille aussi à ses citoyens d'avoir en main une radio à piles avec des batteries de rechange, une lampe frontale ou de poche, un briquet ou des allumettes et des chandelles.

Une trousse de premiers soins est aussi à privilégier et celle-ci doit contenir des antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaz stériles, des ciseaux, etc.

Plan familial d'urgence

S'il y a en effet un sinistre ou une catastrophe naturelle chez vous, il se peut que les équipes de secours tardent à arriver. C'est pourquoi il est important de dresser une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d'urgence.

La Sécurité publique propose aussi aux famille de faire un plan d'évacuation de la maison. Pour en apprendre plus sur les choses à faire avant, pendant et après une inondation de la sécurité publique, vous pouvez consulter la page Inondation du site internet de Saint-Félix-de-Valois.

En cas d'avis d'évacuation, la Ville demande à ses citoyens de suivre les consignes du Service de protection et d'intervention d'urgence de Saint- Félix-de-Valois.

Si vous êtes victime d'une catastrophe naturelle, vous pouvez rejoindre la ligne de service aux sinistrés au 450-889-5589, poste 7714.

Un soutien psychosocial est aussi offert en tout temps via la ligne Info-Social au 811 et en cas d'urgence vous pouvez contacter le 911.