Gérard Legault nommé directeur général des Jardins du Méandre

Le conseil d’administration des Jardins du Méandre a annoncé la nomination de Gérard Legault à titre de directeur général.

Gestionnaire d’expérience, Gérard Legault possède un parcours diversifié en gestion des opérations, en développement organisationnel, en communication et en mobilisation d’équipes. Reconnu pour son leadership et sa capacité à accompagner le changement, il œuvre également depuis plusieurs années auprès d’entreprises et d’organismes à but non lucratif.

« Je suis très heureux de me joindre aux Jardins du Méandre. J’arrive avec le désir d’être à l’écoute de l’équipe, des participants et de leurs familles, de poursuivre le travail accompli et de contribuer au développement de l’organisme et à la réalisation de sa mission », souligne Gérard Legault.

Très engagé dans sa communauté depuis plus de 20 ans, Gérard Legault apporte aux Jardins du Méandre une solide expérience en gestion, combinée à une grande sensibilité à l’engagement communautaire et aux réalités des organismes à but non lucratif.