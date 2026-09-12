Célébrez les Journées de la culture avec le spectacle TeamMadame

La Ville de Saint Charles Borromée (SCB) participera à la 30e édition des Journées de la culture en présentant gratuitement le spectacle TeamMadame, de l’autrice et professionnelle en matrimoine Valérie Deschamps.

Le rendez-vous est donné le vendredi 25 septembre à 19 h au Chalet du Bois-Brûlé. Par cette initiative, la Ville réaffirme sa volonté de rendre la culture accessible à l’ensemble de la population.

À travers cette proposition originale, le public est invité à découvrir des récits inspirés de faits réels sous un angle rarement abordé. Alliant histoire, féminisme et légèreté, TeamMadame met en lumière des voix de femmes souvent oubliées du récit collectif.

« À SCB, la culture constitue un levier fondamental de qualité de vie, de cohésion sociale et de fierté collective. Les Journées de la culture sont le prétexte idéal pour le rappeler à notre communauté et l’inviter à célébrer cette culture qui fait du bien avec un spectacle mettant à l’honneur un thème qui nous est cher : le patrimoine », a souligné le maire de Saint Charles Borromée, Alexis Nantel.

Entre histoire, matrimoine et humour

Dans TeamMadame, Valérie Deschamps entraîne le public dans un voyage au cœur de notre passé à travers trois contes. Délaissant les récits traditionnels centrés sur les camps de bûcherons, elle fait une place à l’héritage des femmes et aux assemblées de cuisine féministes qui ont aussi façonné notre histoire.

Informations pratiques

Le spectacle sera présenté gratuitement le vendredi 25 septembre à 19 h au Chalet du Bois Brûlé. Les places étant limitées, une réservation est requise sur la plateforme Civis. Tous les détails sont disponibles sur vivrescb.com.