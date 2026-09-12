Émilie Bernard exposée à la Maison de la culture de Saint-Alphonse-Rodriguez

La Maison de la culture de Saint-Alphonse-Rodriguez accueillera l’artiste gaspésienne Émilie Bernard dans le cadre d’une exposition présentée du 10 octobre au 19 décembre 2026.

Le public est d'ailleurs invité à la rencontrer lors du vernissage qui se tiendra le 10 octobre prochain, de 14 h à 17 h, à la Maison de la culture.

« C’est une exposition qui représente bien l’identité de Saint-Alphonse-Rodriguez : un milieu de vie au cœur de la nature propice à la vitalité culturelle, a mentionné Charles-André Pagé, maire de Saint-Alphonse-Rodriguez. Nous sommes très heureux de voir se déployer la programmation de la Maison de la Culture depuis sa rénovation ainsi que les actions de la Politique des arts, de la culture et du patrimoine. Venez au vernissage et passez voir l’exposition! »

Originaire de Cap-Chat, en Gaspésie, Émilie Bernard développe une démarche profondément inspirée de ses promenades en nature. Forêts, montagnes, plages et sentiers deviennent des lieux d’observation où elle recueille images, impressions et objets du quotidien. Une fleur sauvage, une roche, une branche ou une texture observée au détour d’un chemin peuvent ainsi devenir le point de départ d’une nouvelle création.

À travers le dessin, médium central de sa pratique, l’artiste transforme et réinvente les formes observées. Ses œuvres se déploient également sous forme d’objets de céramique, de plâtre ou de papier, d’estampes, de textes et de livres d’artiste. Réunis en installations sensibles et poétiques, ces éléments invitent le public à ralentir, à observer et à porter attention aux détails souvent discrets du paysage.

Récipiendaire du Prix du CALQ – Artiste de l’année en Gaspésie 2025, Émilie Bernard a présenté son travail dans de nombreux centres d’artistes et lieux culturels au Québec et à l’international. Son œuvre témoigne d’un attachement profond aux territoires parcourus et propose une réflexion délicate sur notre relation à la nature.

Informations

Exposition : du 10 octobre au 19 décembre 2026

Vernissage : 10 octobre 2026 de 14 h à 17 h

Lieu : Maison de la Culture de Saint-Alphonse-Rodriguez

Pour obtenir plus d’information au sujet de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez et de ses activités, consultez le www.munsar.ca ou communiquez avec la réception de l’Hôtel de ville au 450 883-2264, poste 7400 ou par courriel à [email protected].