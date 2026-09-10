L’artiste charloise Myreille Gagné à l’honneur à l’hôtel de ville

La Ville de Saint‑Charles‑Borromée invite la population à découvrir l’exposition de l’artiste peintre charloise Myreille Gagné, présentée à l’hôtel de ville jusqu’au 27 octobre dans le cadre de la série Regard inédit.

Cette nouvelle exposition met en lumière le talent d’une artiste locale à travers des œuvres où la transparence, la lumière et la matière occupent une place centrale.

À travers ses représentations de verrerie, Myreille Gagné explore les subtilités de la lumière et des jeux de transparence. Chaque toile révèle une recherche approfondie des formes, des reflets et des contrastes, invitant le public à ralentir et à porter un regard attentif sur les perspectives.

« Les œuvres de Myreille Gagné abordent l’équilibre délicat entre fragilité et résistance, le tout porté par des jeux de lumière et de transparence. Cette exposition s’inscrit parfaitement dans l’esprit de Regard inédit, qui vise à faire rayonner les artistes de notre communauté. La Ville est fière d’offrir une vitrine au travail sensible et inspirant de cette artiste charloise », a souligné le maire de Saint‑Charles‑Borromée, Alexis Nantel.

Myreille Gagné

Artiste peintre émergente, Myreille Gagné développe sa pratique depuis 2018. Son travail se distingue par l’exploration des matières translucides, des contrastes de clair-obscur et d’une attention particulière aux jeux de lumière. Ses œuvres créent des univers paisibles où la transparence devient un sujet à part entière,

Informations pratiques

L’exposition est présentée du 9 septembre au 27 octobre dans la salle du conseil et la salle André‑Hénault, selon la disponibilité des locaux et les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

L’accès est gratuit.