Plus de 10 activités gratuites
Une rentrée culturelle animée à Saint‑Charles‑Borromée
La Ville de Saint‑Charles‑Borromée a dévoilé cette semaine la programmation de sa rentrée culturelle et invite la population à découvrir plus de 10 activités gratuites réunissant près de 50 artistes.
Déployée principalement à L’espace culturel de la Maison Antoine‑Lacombe, cette programmation met à l’honneur les arts visuels, le patrimoine, la nature et la pluralité des talents.
Tout au long de l’automne, quatre expositions seront présentées à la Maison Antoine‑Lacombe. Ainsi, la saison s’ouvrira avec Femmes et religieuses – volet 2, une exposition de la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière consacrée à l’héritage des communautés religieuses. Suivra une exposition de l’artiste Naomi Le Guédard en octobre, Excursions imaginaires, invitant notamment les familles à jouer en observant ses toiles colorées. Deux expositions collectives viendront conclure l’année en novembre et décembre : Lanaudière en 4 temps, des paysages lanaudois captés par les photographes du Club Photo Joliette, et 2026 en créations, une revue artistique inspirée de l’actualité.
Les Journées de la culture marqueront également la rentrée culturelle. À cette occasion, le vendredi 25 septembre, l’autrice et professionnelle en matrimoine, Valérie Deschamps, présentera trois contes mettant les femmes à l’honneur.
Dans les Jardins du patrimoine, une nouvelle exposition extérieure intitulée Les lutins forestiers fera son apparition dès le 1er novembre. Les personnes visiteuses pourront partir à la découverte de six personnages ludiques dispersés à travers le site.
Quant à l’Expérience numérique, bien que la saison des illuminations soit terminée, les parcours
interactifs Naturellement vivant et Allégeance resteront accessibles quotidiennement, de 7 h à 23 h.
Le maire de Saint‑Charles‑Borromée, Alexis Nantel, soutient que « cette programmation d’automne vient réitérer l’engagement de la Ville à rendre la culture accessible de diverses manières. En cohérence avec son Plan de développement culturel 2025‑2027, elle met en valeur le talent des artistes d’ici, tout en faisant rayonner des thèmes chers à notre communauté, comme la nature et le patrimoine. »
Une nouvelle vitrine numérique
Cette rentrée culturelle marque également le dévoilement du nouveau site Web de L’espace culturel de la Maison Antoine-Lacombe. Plus chaleureux et fidèle à l’identité renouvelée du lieu, le site a été repensé pour mieux accompagner les personnes visiteuses dans leur découverte de l’offre culturelle. Il propose une navigation simplifiée, des contenus plus clairs, une programmation centralisée ainsi qu’un outil de recherche amélioré.
Informations pratiques
La programmation, présentée dans un carnet culturel, sera disponible en ligne sur vivrescb.com et dans plusieurs points de dépôt à compter du 14 septembre 2026. Celui-ci rassemble une quarantaine de rendez-vous culturels prévus dans le Grand Joliette. Toutes les activités de la rentrée culturelle charloise sont offertes gratuitement.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Gérard Legault nommé directeur général des Jardins du Méandre
Le conseil d’administration des Jardins du Méandre a annoncé la nomination de Gérard Legault à titre de directeur général. Gestionnaire d’expérience, Gérard Legault possède un parcours diversifié en gestion des opérations, en développement organisationnel, en communication et en mobilisation d’équipes. Reconnu pour son leadership ...LIRE LA SUITE
Émilie Bernard exposée à la Maison de la culture de Saint-Alphonse-Rodriguez
La Maison de la culture de Saint-Alphonse-Rodriguez accueillera l’artiste gaspésienne Émilie Bernard dans le cadre d’une exposition présentée du 10 octobre au 19 décembre 2026. Le public est d'ailleurs invité à la rencontrer lors du vernissage qui se tiendra le 10 octobre prochain, de 14 h à 17 h, à la Maison de la culture. « C’est ...LIRE LA SUITE
Célébrez les Journées de la culture avec le spectacle TeamMadame
La Ville de Saint Charles Borromée (SCB) participera à la 30e édition des Journées de la culture en présentant gratuitement le spectacle TeamMadame, de l’autrice et professionnelle en matrimoine Valérie Deschamps. Le rendez-vous est donné le vendredi 25 septembre à 19 h au Chalet du Bois-Brûlé. Par cette initiative, la Ville réaffirme ...LIRE LA SUITE