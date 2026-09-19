Une rentrée culturelle animée à Saint‑Charles‑Borromée

La Ville de Saint‑Charles‑Borromée a dévoilé cette semaine la programmation de sa rentrée culturelle et invite la population à découvrir plus de 10 activités gratuites réunissant près de 50 artistes.

Déployée principalement à L’espace culturel de la Maison Antoine‑Lacombe, cette programmation met à l’honneur les arts visuels, le patrimoine, la nature et la pluralité des talents.

Tout au long de l’automne, quatre expositions seront présentées à la Maison Antoine‑Lacombe. Ainsi, la saison s’ouvrira avec Femmes et religieuses – volet 2, une exposition de la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière consacrée à l’héritage des communautés religieuses. Suivra une exposition de l’artiste Naomi Le Guédard en octobre, Excursions imaginaires, invitant notamment les familles à jouer en observant ses toiles colorées. Deux expositions collectives viendront conclure l’année en novembre et décembre : Lanaudière en 4 temps, des paysages lanaudois captés par les photographes du Club Photo Joliette, et 2026 en créations, une revue artistique inspirée de l’actualité.

Les Journées de la culture marqueront également la rentrée culturelle. À cette occasion, le vendredi 25 septembre, l’autrice et professionnelle en matrimoine, Valérie Deschamps, présentera trois contes mettant les femmes à l’honneur.

Dans les Jardins du patrimoine, une nouvelle exposition extérieure intitulée Les lutins forestiers fera son apparition dès le 1er novembre. Les personnes visiteuses pourront partir à la découverte de six personnages ludiques dispersés à travers le site.

Quant à l’Expérience numérique, bien que la saison des illuminations soit terminée, les parcours

interactifs Naturellement vivant et Allégeance resteront accessibles quotidiennement, de 7 h à 23 h.

Le maire de Saint‑Charles‑Borromée, Alexis Nantel, soutient que « cette programmation d’automne vient réitérer l’engagement de la Ville à rendre la culture accessible de diverses manières. En cohérence avec son Plan de développement culturel 2025‑2027, elle met en valeur le talent des artistes d’ici, tout en faisant rayonner des thèmes chers à notre communauté, comme la nature et le patrimoine. »

Une nouvelle vitrine numérique

Cette rentrée culturelle marque également le dévoilement du nouveau site Web de L’espace culturel de la Maison Antoine-Lacombe. Plus chaleureux et fidèle à l’identité renouvelée du lieu, le site a été repensé pour mieux accompagner les personnes visiteuses dans leur découverte de l’offre culturelle. Il propose une navigation simplifiée, des contenus plus clairs, une programmation centralisée ainsi qu’un outil de recherche amélioré.

Informations pratiques

La programmation, présentée dans un carnet culturel, sera disponible en ligne sur vivrescb.com et dans plusieurs points de dépôt à compter du 14 septembre 2026. Celui-ci rassemble une quarantaine de rendez-vous culturels prévus dans le Grand Joliette. Toutes les activités de la rentrée culturelle charloise sont offertes gratuitement.