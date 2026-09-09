La culture fait du bien à Saint-Félix-de-Valois

Au début du mois de septembre, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois souligne la 30e édition des Journées de la culture, avec une programmation gratuite qui invite la population à découvrir, créer et se rassembler.

Sous le thème « La culture fait du bien », les activités proposées les 26 et 27 septembre mettent à l’honneur les arts visuels et la danse.

Une exposition consacrée à Christiane Emery

La bibliothèque municipale accueillera jusqu’au 7 novembre l’exposition Rétrospective et art actuel de Christiane Emery. Le vernissage sera tenu le samedi 26 septembre de 13 h 45 à 17 h. Il permettra à la population de rencontrer l’artiste et de découvrir son parcours, notamment lors d’une visite commentée de l’exposition.

« La culture contribue à la vitalité de notre milieu et nous offre de belles occasions de nous rassembler, de découvrir et de créer. J’invite les Féliciennes et les Féliciens à profiter de cette programmation et à célébrer avec nous les Journées de la culture », a souligné Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois par la voie d’un communiqué.

Danser et créer

Les activités se poursuivent le samedi 26 septembre à 19 h 30, au CRAPO de Lanaudière, avec une veillée de danse traditionnelle. Le trio lanaudois Garçons à Marier et leur invitée, Julie Massicotte, du groupe La Pastourelle, assureront la musique, tandis que le calleur Philippe Jetté proposera des danses issues de la région. L’activité s’adresse à toute la population et il n’est pas nécessaire d’avoir déjà dansé, puisque le calleur sera là pour guider les participantes et les participants.

Le dimanche 27 septembre, de 13 h à 16 h 30, Claudine Papin, assistée de Christiane Emery, invite les adultes à participer à un atelier de création à la bibliothèque municipale. Cet atelier d’expression consacré à l’art postal s’inspire de la manière singulière dont Christiane Emery explore cette forme artistique, notamment à travers la carte, la lettre et le signet. Les participantes et les participants seront invités à expérimenter à leur tour cette forme de création. Le matériel est fourni.

L’activité est gratuite, mais les places sont limitées. L’inscription se fait par téléphone auprès de la bibliothèque au 450 889-5589 poste 7763.

Par cette programmation, la Municipalité souhaite rendre la culture accessible et favoriser les rencontres entre la population, les artistes et différentes formes d’expression artistique.