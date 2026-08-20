Une exposition qui fait revivre l’héritage des communautés religieuses locales

L’espace culturel de la Ville de Saint‑Charles‑Borromée présentera l’exposition Femmes et religieuses – volet 2, de la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière, à la Maison Antoine‑Lacombe, du 2 au 27 septembre 2026.

Cette exposition invite le public à découvrir une page importante de l’histoire régionale à travers des représentations des communautés religieuses qui ont marqué le développement du territoire.

Réunissant une variété de photographies, d’archives et d’artefacts, l’exposition révèle le rôle joué par ces femmes dans la vie sociale, éducative et communautaire de leur époque. Les objets et documents présentés offrent un regard privilégié sur leur quotidien et sur l’empreinte qu’elles ont laissée dans la région.

« L’exposition met en lumière l’héritage des congrégations religieuses locales et s’intègre harmonieusement à la maison historique qui l’accueille, créant un dialogue entre passé et présent. Elle reflète l’importance que la Ville accorde à la préservation et à la valorisation de son patrimoine, un pilier de son développement culturel », a mentionné le maire de Saint‑Charles‑Borromée, Alexis Nantel.

Présentée dans un lieu patrimonial d’exception, cette exposition trouve un écho particulier à la Maison Antoine‑Lacombe, dont l’histoire contribue à enrichir l’expérience de visite. Elle complète également celle présentée à l’Arsenal jusqu’au 16 décembre, permettant au public d’approfondir sa découverte de ce pan important du patrimoine régional.