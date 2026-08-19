La Gang du coin
Une soirée unique pour faire revivre 30 ans de scène musicale lanaudoise
Le temps d’un soir, une gang de musiciens qui a marqué la scène lanaudoise depuis les années 1990 se reformera pour faire revivre l’énergie, la complicité et les souvenirs de toute une époque. Le lundi 28 septembre, à 19 h 30, le Centre culturel Desjardins accueillera La Gang du coin, un grand show retrouvailles présenté par Bill Creton.
Sur scène : Frédéric Beauséjour, Daniel Boucher, Mario Breault, Martin Deschamps, Richard Pelland, Yanick Boivin, Yanick Charland, Dany Lamoureux, Gino Latendresse, Bernard Quessy, Louis Thériault, ainsi que la contribution indispensable de Martin Plumo Lessard et François Beauséjour au son. Des musiciens que le public lanaudois a vus et entendus au fil des décennies, parfois ensemble, parfois dans différentes formations, mais qui ont en commun d’avoir contribué à une période particulièrement vivante de la scène musicale régionale.
Une gang, des lieux, une époque
Les Rock Sessions au B.E., les soirées chansonniers, le Sterling Pub, le St-Bernard, L’Artishow, les grandes fêtes de la Saint-Jean-Baptiste au centre-ville… Dès le début des années 1990, ces lieux et ces rendez-vous ont vu se croiser les musiciens, les groupes et un public fidèle. Au fil des spectacles et des jams s’est formée une véritable communauté musicale dont les membres ont continué à se retrouver sur scène pendant des années.
La Gang du coin est née de l’envie de réunir cette gang une nouvelle fois et de recréer, le temps d’une soirée, quelque chose de cette effervescence. Et il ne s’agira pas simplement d’aligner les prestations individuelles. Il n’y aura pas d’orchestre maison : les artistes joueront les uns avec les autres, renouant avec l’esprit des rencontres musicales spontanées qui ont marqué cette époque. Le spectacle sera construit et orchestré pour offrir une soirée bien ficelée, tout en laissant toute la place à la complicité entre les musiciens.
Plus qu’un spectacle, des retrouvailles
Pour ceux qui étaient là, ce sera l’occasion de retrouver des artistes, des chansons, une énergie et peut-être quelques souvenirs enfouis depuis longtemps. Pour les autres, ce sera une rare occasion de découvrir réunis sur une même scène des musiciens qui ont contribué à façonner la vie musicale lanaudoise au cours des trois dernières décennies.
La Gang du coin sera présentée le lundi 28 septembre 2026, à 19 h 30, au Centre culturel Desjardins, à Joliette.
Les billets sont offerts au coût de 40 $, en admission générale, au www.spectaclesjoliette.com/spectacle/la-gang-du-coin.
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