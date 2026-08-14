Une nouvelle œuvre d’art public au parc Amable-Chalut

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a procédé à l’inauguration de Les enfants de la Galaxie, une œuvre d’art public réalisée par l’artiste Paul Abraham et installée sur le mur extérieur de la patinoire Dominique-Ducharme, au parc Amable-Chalut.

Réalisée dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, l’œuvre a été retenue par un comité de sélection. Son inauguration s’est déroulée en présence de l’artiste et de membres du conseil municipal.

« Cette œuvre s’intègre naturellement à un parc où le sport, le jeu et le mouvement occupent une place importante. Nous sommes très heureux de voir l’art public prendre sa place dans cet espace vivant et fréquenté par des gens de tous âges. Rendre la culture accessible et présente dans le quotidien de la population fait partie de la mission que la Ville poursuit depuis l’adoption de sa politique culturelle », a mentionné la mairesse Suzanne Dauphin.

Le mouvement comme terrain d’exploration

Composée de six panneaux, Les enfants de la Galaxie met en scène douze personnages qui s’élancent dans un univers où se rencontrent activité physique, imaginaire et exploration. Munis d’espadrilles ailées, ils bondissent et virevoltent parmi les astéroïdes, les satellites et les planètes, transformés en autant de terrains de jeu.

Inspirée notamment de l'univers des superhéros, de la bande dessinée, de la mythologie et des récits d’aventures, l’œuvre célèbre le plaisir du mouvement et l’activité physique comme source d’accomplissement personnel. Les six couleurs des costumes font également écho à celles du drapeau olympique.

Installée sur la façade de la patinoire faisant face à la piste à vagues, la murale fait un lien direct avec les activités pratiquées au parc Amable-Chalut. Ses personnages en mouvement prolongent, dans l’imaginaire, l’action des jeunes qui roulent, jouent et bougent à quelques mètres de celle-ci.