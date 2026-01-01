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Exposition à voir jusqu'au 30 septembre

Culture en nature cet été à Saint-Charles-Borromée

durée 11h00
2 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Les Jardins du Patrimoine de L’Espace culturel de la Ville de Saint-Charles-Borromée sont l’hôte d’une toute nouvelle exposition extérieure : Les petits êtres de la rivière. Accessible gratuitement jusqu’au 30 septembre, cette installation propose une expérience culturelle en plein air.

L’exposition réunit sept personnages imaginaires, inspirés de la faune et de la flore, conçus par l’artiste Pierre Robitaille et sa collaboratrice, Annabelle Roy. Dispersés au détour des allées, ces personnages s’intègrent harmonieusement au paysage et invitent les visiteurs à observer soigneusement le décor. Chaque œuvre est mise en scène dans l’environnement naturel, créant un parcours ponctué de découvertes et d’émerveillement.

Le maire de Saint‐Charles‐Borromée, Alexis Nantel, souligne : « Cette exposition invite à découvrir les Jardins du Patrimoine autrement, en prenant le temps d’apprécier la nature. Déployée en plein air, elle s’inscrit naturellement dans les orientations du Plan de développement culturel de la Ville, en tissant des liens entre l’art et la nature. C’est une installation accessible et inspirante conçue pour ravir les visiteurs de tous âges. »

Rappelons que cette exposition a été offerte à la Ville, qui en est désormais propriétaire, assurant sa pérennité et son accessibilité pour les années à venir.

Informations pratiques

Les visiteurs peuvent profiter de l’exposition tous les jours, jusqu’au 30 septembre, selon
les heures d’ouverture des Jardins, soit de 7 h à 23 h. L’accès est gratuit.

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