BiblioCLUB 2026 : un été sous le signe du mystère à Notre-Dame-des-Prairies

Maintenant présent dans près de 200 bibliothèques publiques à travers la province, dont à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, le BiblioCLUB est prêt à entamer un second été d’activités culturelles enrichissantes, de jeux-questionnaires et de concours pour permettre aux jeunes de 3 à 17 ans de s’amuser, d’apprendre et, surtout, de découvrir le monde fascinant qui se cache dans chaque œuvre.

Développé par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), grâce au soutien financier du ministère de la Langue française et de la Caisse, le BiblioCLUB est un nouveau club de lecture québécois ludique et original qui se déploiera durant la saison estivale sous le thème « Mystères et enquêtes ».

L’été dernier, ce sont plus de 14 000 jeunes participantes et participants, âgés entre 3 et 12 ans, qui ont eu la chance de découvrir le club et de participer à l’une des 644 activités déployées dans les bibliothèques québécoises.

« La lecture est une des clefs de la réussite éducative. En tant qu’enseignant, je sais que la période estivale peut entraîner une perte des acquis, c’est pourquoi il est primordial d’entretenir, sur une base régulière, les capacités de lecture des enfants. Le BiblioCLUB est une façon ludique d’inciter nos jeunes à s’intéresser à la littérature francophone. Quelle belle façon de réunir les lectrices et lecteurs autour de notre langue commune et de mettre en valeur les auteurs québécois et autochtones! C’est grâce à des initiatives comme celles-ci que nous pouvons offrir aux générations futures l’occasion de vivre et de s’épanouir en français. Bravo à l’Association des bibliothèques publiques du Québec et merci à ses partenaires! », déclare le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge.

« Nous sommes fiers de l’engouement que suscite le BiblioCLUB à travers le Québec, car ce programme a été pensé pour rendre la lecture amusante, mais également afin de contrer la glissade de l’été, cette perte des acquis scolaires vécue durant les mois de juillet et d’août par plusieurs enfants », explique Eve Lagacé, directrice générale de l’ABPQ. « C’est ce qui distingue ce club, en plus d’être entièrement conçu et coordonné au Québec, il valorise des contenus québécois et autochtones, et il soutient l’épanouissement de nos jeunes. »

Un nouveau volet pour les ados

En plus de la thématique qui se renouvelle cette année, le BiblioCLUB connaît une autre grande nouveauté : l’ajout d’un volet pensé pour les ados, avec une programmation qui a été réfléchie spécialement pour eux.

Après tout, le monde qui nous entoure est rempli d’énigmes et de mystères, et les bibliothèques sont les meilleurs repaires pour les résoudre! Par des intrigues réalistes, des phénomènes surnaturels ou des aventures complètement loufoques, le BiblioCLUB ouvre les portes d’un univers littéraire où le suspense règnera et où chaque page sera un indice. C’est d’ailleurs l’illustratrice jeunesse Iris Boudreau qui a eu la mission d’imager la thématique de cette saison pour en faire un univers vivant et mystérieux.

Pour l’édition 2026, les jeunes courront la chance de gagner des cartes-cadeaux allant jusqu’à 1 000 $ grâce aux partenaires Les libraires et la Sépaq, avec 2 concours nationaux : Le livre de l’été et La paire fait l’affaire (lecture en tandem). Parmi les activités offertes dans certaines bibliothèques*, les 3-17 ans pourront expérimenter un jeu d'évasion et tenter d’entrer dans l’Énigmatique Académie, une école pour les détectives en herbe. De quoi pimenter leur été!

Un projet mobilisateur et soutenu par le milieu

Le BiblioCLUB est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de la Langue Française et de La Caisse. Il est réalisé en partenariat avec À GO, on lit!, la Sépaq, l’Institut des troubles d’apprentissage, Ensemble pour le respect de la diversité, Communication-Jeunesse, Miam, Télé-Québec (La CLEF), Les Débrouillards et Les Explorateurs, Curium, Archéo-Québec, Je lis autochtone!, Les libraires et avec la collaboration de l’Association des camps du Québec, l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires et Radio-Canada.

Également, afin de réduire les inégalités d’accès aux ressources éducatives, un comité consultatif de partenaires s’est mobilisé pour adapter le contenu du BiblioCLUB et le rendre accessible aux enfants en situation d’handicap ou présentant des troubles d’apprentissage.

Pour connaître la liste des bibliothèques participantes et en savoir plus sur les activités spéciales de cette année, visitez : https://biblioclub.ca/.