Jay Scott en tête d’affiche de la Fête nationale à Saint-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce que Jay Scott sera la tête d’affiche des célébrations de la Fête nationale du Québec. Le spectacle sera présenté le mercredi 24 juin, à 20 h, au parc Saint-Jean-Bosco.

La population est invitée à se joindre aux célébrations dès 14 h pour une journée festive et accessible à tous. Le spectacle de Jay Scott viendra conclure le programme en soirée. Jay Scott

Auteur-compositeur-interprète originaire de Terrebonne, Jay Scott est reconnu pour son style distinctif qui marie rap, folk et hip-hop. Ses chansons se distinguent par des textes accessibles intégrant des références culturelles québécoises et des mélodies accrocheuses qui attirent un large public.

Guy Lafleur à l’honneur

Le thème commémoratif de cette année est le 75e anniversaire de naissance de Guy Lafleur, véritable légende du hockey. Reconnu pour son jeu spectaculaire et son talent extraordinaire, ce sera l’occasion de célébrer la fierté, l’excellence et la passion de ce sportif d’exception. En clin d’œil au thème commémoratif, la Ville a prévu une surface de glace synthétique où les citoyens pourront patiner, en plein mois de juin! Un service de prêt de patins sera disponible sur place, aucun patin provenant de l’extérieur ne sera accepté sur le site.

Un programme qui plaira à toutes les générations

Les festivités proposeront une programmation variée tout au long de la journée. Celle-ci inclue des activités familiales, dont les classiques jeux gonflables et maquillage pour enfants, de la danse en ligne, des prestations musicales et le traditionnel discours patriotique à 19 h 30.

Le maire de Saint-Charles-Borromée, Alexis Nantel, souligne l’importance de cet événement rassembleur : « La Fête nationale du Québec est un moment privilégié pour se rassembler avec fierté et célébrer notre patrimoine. À Saint‐Charles‐Borromée, c’est une fête qui se vit en famille, portée par la richesse de notre culture et l’énergie vibrante de toute notre communauté. La Ville vous invite à célébrer en grand! »

L’événement se tiendra beau temps, mauvais temps. Les citoyens sont invités à privilégier le transport actif; un stationnement pour vélos sera disponible sur place. Le programme complet est accessible sur vivrescb.com.

Les festivités de la Fête nationale sont réalisées en partenariat avec le gouvernement du Québec et la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière.