Joliette, votre destination cet été !

La Ville de Joliette invite la population et les visiteurs à vivre un été vibrant et animé grâce à une programmation estivale riche de plus de 55 activités culturelles, sportives et familiales, présentées de mai à septembre partout sur son territoire.

Que vous soyez amateur de culture, passionné de musique ou simplement à la recherche de moments mémorables à partager, consultez le calendrier estival qui propose une foule d’occasions de se rassembler, de découvrir et de profiter pleinement de la saison dans une ambiance chaleureuse et festive.

Une programmation pour tous les goûts

Tout l’été, l’animation rayonnera aux quatre coins de Joliette avec :

- Les Rendez-vous midi de la Place;

- Cinéma musical en plein air;

- Spectacles au parc;

- Fêtes O’Parc;

- Activités au planchodrome;

- Soirées de danse country.

Les populaires Rendez-vous de la Place accueilleront notamment Waskapitan, Yves Lambert, Lou-Adriane Cassidy, GreenWoodz et plusieurs autres artistes de renom. Consultez le joliette.ca pour en savoir plus.

« Joliette vibrera, pendant la période estivale, au rythme d’une programmation foisonnante, accessible et profondément rassembleuse. Spectacles, festivals, activités familiales et rendez-vous citoyens se succéderont au cœur de notre ville afin d’offrir à la population un été animé, vivant et inspirant. Cette effervescence culturelle contribue non seulement à enrichir notre qualité de vie, mais également à faire rayonner Joliette comme une destination incontournable dans Lanaudière », souligne le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Fête nationale – 23 juin au parc Louis-Querbes

La célébration patriotique propose cette année une soirée festive et rassembleuse :

- dès 18 h : kermesse, animation, maquillage et surprises pour toute la famille;

- 19 h 30 : spectacle de Sara Dufour (première partie : Arpin Lépine);

- 22 h : grand feu d’artifice.

Cette activité est réalisée grâce au soutien du gouvernement du Québec.

Quand un événement en attire un autre

Du 16 juin au 3 juillet, les partenaires culturels et événementiels de Joliette uniront leurs forces pour offrir une programmation soutenue et diversifiée sans interruption.

Soirées de danse country, Bastringue – Festival de cirque, 5 à 7 festif sur la terrasse et vernissage estival du MAJ, spectacles musicaux avec Angine de poitrine et Québec Redneck Bluegrass Project, Waskapitan, sans oublier la grande célébration de la Fête nationale suivie de L’ensemble Oktopus et du Festival de Lanaudière : les occasions de sortir se multiplieront partout sur le territoire. Détails au joliettehalteculturelle.ca.