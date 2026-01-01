Une artiste charloise à découvrir à l'Hôtel de ville

Animée par le désir de faire rayonner les artistes charlois, la Ville de Saint-Charles-Borromée annonce la tenue d'une nouvelle exposition dans le cadre de la série Regard inédit. Présentée à l'hôtel de ville du 4 mai au 2 juillet 2026, cette exposition met en lumière la pratique artistique d'Alexandra Frappier, artiste multidisciplinaire charloise et membre de Culture Lanaudière.

Les œuvres d’Alexandra Frappier se distinguent par une approche sobre et épurée. L’artiste travaille avec un nombre volontairement limité de couleurs et privilégie des formes simples. La ligne occupe une place centrale dans ses tableaux : elle structure les compositions et guide le regard du visiteur. Alexandra Frappier utilise différents matériaux afin de créer un équilibre précis entre les surfaces et les espaces. Son travail met l’accent sur la retenue et la clarté visuelle. Cette démarche propose une pause face au rythme rapide du quotidien et invite le public à prendre le temps d’observer, de réfléchir et de seconcentrer sur l’essentiel.

« Le projet Regard inédit nous offre l’occasion de découvrir une artiste dont le regard sensible et engagé enrichit notre paysage culturel. Alexandra Frappier incarne une relève artistique forte, ancrée dans son époque et ouverte sur le monde », a déclaré le maire Alexis Nantel.

Titulaire d’un baccalauréat ès arts en histoire de l’art, arts visuels et communication, Alexandra Frappier a d’abord œuvré en cinéma et en photographie avant de se consacrer à la peinture à partir de 2015. Influencée par Vassily Kandinsky et Donald Judd, son travail a été exposé au Québec et à l’international, notamment à Montréal et en France. Après une pause, elle reprend aujourd’hui sa pratique artistique, nourrie par son environnement et ses engagements récents. Son rapport sensible à la nature, de même que son engagement auprès des peuples autochtones depuis 2024, influencent désormais en profondeur son regard artistique. Ses œuvres sont disponibles sur le site Web de Culture Lanaudière.

L'exposition est présentée dans la salle du conseil à l'hôtel de ville de Saint-Charles-Borromée, selon la disponibilité des espaces et les heures d'ouverture de l'établissement.