Une programmation 2026 riche en découvertes

Le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles dévoile sa programmation d’activités 2026, une invitation à profiter pleinement de la nature à travers une série d’événements rassembleurs, éducatifs et inspirants offerts en collaboration avec Desjardins.

Le public pourra participer à des activités variées, accessibles et adaptées à tous les âges. La saison débutera le 7 juin avec une clinique d’initiation à la pêche en collaboration avec l’Académie du lac Saint-Pierre. Grâce à Le Spot plein air chasse & pêche, des prix de participation seront tirés.

Parmi les nouveautés de cette année, le cinéma en plein air fera vivre des soirées uniques dans un décor naturel exceptionnel. Trois projections sont prévues, soit La grande traversée le 26 juin, Marche au pays réel le 10 juillet et Malartic le 14 août. Les participants pourront profiter de l’ambiance conviviale sur place, avec du popcorn offert pour agrémenter l’expérience sous les étoiles.

Les contes au clair de lune avec Ariane Labonté inviteront les visiteurs à plonger dans un univers imaginaire les 29 août et 24 octobre. La programmation se poursuivra à l’automne avec une conférence sur la survie en nature présentée le 14 novembre par Richard Bilodeau d’Option Nature.

Ces événements viennent bonifier une offre déjà bien appréciée des visiteurs. Les soirées d’observation du ciel nocturne avec Fabien Proulx-Tremblay, les ateliers de photographie en nature avec Martin Valois et les ateliers d’herboristerie avec Élodie Bibeau seront de retour cette saison.

De nouvelles expériences s’ajoutent également à la programmation, notamment des soirées de conférences accompagnées, selon les conditions météorologiques, d’observation au télescope avec Les Vagabonds du ciel de Lanaudière. Des ateliers de fabrication de produits d’herboristerie seront proposés par Vanessa Lambert-Massicotte, en plus d’un atelier-randonnée original sur la découverte des pommes sauvages animé par Emmanuel Beauregard.

Avec une programmation aussi diversifiée, le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles propose une multitude d’occasions de découvrir ou redécouvrir ce site naturel d’exception en bonne compagnie.

Tous les détails des événements ainsi que les modalités d’inscription sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : https://parcdeschutes.com/events/