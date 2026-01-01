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Saint-Charles-Borromée

Les élèves de Thérèse-Martin en exposition à la Maison Antoine-Lacombe

durée 11h00
11 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

La Ville de Saint-Charles-Borromée présentera, du 21 mai au 7 juin 2026, une exposition de groupe réunissant les œuvres d’élèves de l’école secondaire Thérèse-Martin à l’Espace culturel de la Maison Antoine-Lacombe. Cette exposition met en valeur le travail réalisé par les élèves de 1er, 2e et 3e secondaire de la concentration Arts plastiques.

Les œuvres exposées témoignent de la diversité des approches et des techniques explorées dans le cadre du programme. Chaque création est le fruit d’un apprentissage progressif et d’une démarche personnelle au cours de laquelle les élèves développent leur sens artistique et leur capacité d’expression.

Le maire de Saint-Charles-Borromée, Alexis Nantel, souligne la portée de ce type d’initiative : « Cette exposition collective démontre l’importance d’offrir aux jeunes des espaces pour exprimer leur créativité, affirmer leur identité et se projeter dans l’avenir. En mettant en lumière le talent des élèves de l’école secondaire Thérèse-Martin, la Ville réaffirme son engagement envers la relève artistique et reconnaît la culture comme un outil d’apprentissage et de développement. »

Cette initiative s’inscrit dans la vision portée par le plan de développement culturel de la Ville. L’exposition propose un regard authentique sur la créativité de cette nouvelle génération et invite le public à découvrir des univers variés, portés par l’imagination et le travail des élèves. Elle met également en valeur le rôle de la pédagogie dans le développement des compétences artistiques.

Le vernissage aura lieu le jeudi 21 mai 2026, de 17 h à 19 h, à la Maison Antoine-Lacombe.

L’exposition est accessible gratuitement selon les heures d’ouverture de la Maison Antoine-Lacombe : les dimanches, mardis et mercredis de 13 h à 17 h, ainsi que du jeudi au samedi de 13 h à 20 h.

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