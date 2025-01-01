Une troisième année pour l’illumination des Sapins du monde à Rawdon

Pour une 3e année, la Municipalité de Rawdon est fière de convier citoyens et visiteurs au dévoilement d’une exposition des plus féériques : l’illumination des Sapins du monde.

Le samedi 6 décembre prochain, à compter de 17 h à la Place Rawdon, la population célèbrera la richesse culturelle de notre communauté et l’esprit des fêtes lors de cet événement gratuit.

Une exposition qui rayonne

Devenue un rendez-vous hivernal incontournable, l'exposition Sapins du monde poursuit sa mission d'embellir le cœur de Rawdon et sa rue principale, tout en rendant hommage à sa grande mosaïque culturelle. Onze sapins seront illuminés lors de cette occasion et chaque arbre témoignera des coutumes de pays qui enrichissent l'identité de Rawdon. Les visiteurs pourront admirer des créations inspirées de citoyens dont les origines sont diverses. Aux côtés des sapins aux couleurs de la Suisse, du Pérou, de la Pologne, de la France, de l’Italie, de la Belgique, des Philippines, de la Croatie et de l’Irlande qui étaient à l’honneur en décembre dernier, s’ajouteront deux nouveaux pays qui seront dévoilés sur place.

Une soirée festive pour tous

Pour marquer l’occasion, ce 5 à 7 gratuit se promet d’être chaleureux et festif. En plus de l’illumination des sapins, une prestation de la Chorale du Sapin vert de Rawdon, sous la direction de Mary-Jo Rosenquist, promet d’égayer les cœurs. Des boissons chaudes et des délices sucrés aux saveurs des pays à l’honneur seront offerts pour réchauffer petits et grands.

Une invitation à découvrir Rawdon dans toute sa diversité

Cette exposition, qui se poursuivra tout l’hiver, est une occasion rêvée de (re)découvrir les commerces locaux et de faire durer la magie des fêtes. « L’émerveillement vécu lors de cette exposition vaut le détour, tant de jour comme de soir, » mentionne monsieur Raymond Rougeau, maire de Rawdon. « Les achats locaux chez les commerçants du centre-ville de Rawdon seront agrémentés d’une ambiance chaleureuse et animée de toute la diversité culturelle de notre communauté, » termine monsieur Rougeau, en invitant du même coup la population à visiter les commerçants du centre-ville de Rawdon à l’approche des fêtes.