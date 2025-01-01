Le grand concours Joliette, ville lumière de Noël est de retour

Nous joindre
Jusqu'au 15 décembre, la population de Joliette est invitée à partager les images de leur demeure décorée pour le temps des Fêtes avec leurs plus belles décorations de Noël.

En effet, le traditionnel concours Joliette, ville lumière de Noël est officiellement lancé.

« Lorsque je marche dans notre cité régionale, j’éprouve une immense joie à contempler les maisons parées de couleurs festives. Avec cet événement biennal, j’encourage chacun à laisser libre cours à sa créativité, transformant notre quotidien en un lieu empreint de chaleur et de féérie », exprime le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Ce concours, qui s’adresse aux propriétaires fonciers ainsi qu’aux locataires, invite à poser des actions concrètes en vue d’embellir le paysage joliettain.

Il est possible de s’inscrire dans l’une des catégories suivantes : résidentielle, commerciale, industrielle et balcon. 

Pour chacune de ces catégories, les gagnants remporteront des prix en argent attribués selon leur position : 500 $ (1re place), 300 $ (2e place) et 100 $ (3e place). Un prix de participation de 50 $ sera également tiré au hasard parmi tous les concurrents ayant obtenu la note de passage.

Pour participer

Remplissez le formulaire sur le site Web de la Ville de Joliette et joignez une photo de votre œuvre illuminée avant le 15 décembre à 16 h 30. Pour connaître les conditions d’inscription ou pour plus d’informations, consultez le site de la Ville ou contactez le 450 753-8000.

