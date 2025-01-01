Nous joindre
Les 29 et 30 novembre

Le Marché de Rawdon sera bientôt de retour au Collège Champagneur

durée 11h00
14 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Les 29 et 30 novembre, le Marché de Rawdon fait son retour au Collège Champagneur, de 10 h à 16h. Près de 70 artisans de diverses disciplines seront présents pour l'occasion. 

Cette année promet non seulement un marché spectaculaire où vous pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin pour Noël tout en soutenant les petites entreprises locales, mais aussi des activités uniques. Noam et Téo Mercier, deux jeunes frères et musiciens extraordinaires, seront de retour pour jouer vos chansons de Noël préférées. L'artiste JPothel fera des caricatures sur place et le food truck Portugalix sera présent avec son menu exquis de saveurs exotiques.

« Cette année, nous ajoutons un élément très spécial. Tout le monde sait que M. Denis Beaupré du Collège Champagneur est le cœur de notre communauté à Rawdon. Chaque samedi, sans exception, il est là pour collecter canettes et bouteilles afin de soutenir les élèves et l'école. Pour le remercier, nous voulons faire de ce samedi le meilleur qu'il ait jamais passé. Nous demandons à tous nos visiteurs d'apporter leurs canettes et bouteilles entre 10 h et 16 h sur le parking situé à côté du terrain de football. », a déclaré l'organisatrice Ashley Haugland. 

Vous êtes encouragés à arriver tôt car les vingt premiers visiteurs de chaque journée présentent une surprise spéciale. N’oubliez pas d’apporter vos conserves, chaque « Denrée non périssable » que vous donnez procure la chance de gagner un panier rempli de cadeaux faits à la main par les artistes.

Pour plus d'informations sur l'événement et une liste complète des artistes, les intéressés peuvent visiter la page Facebook « Le Marché De Rawdon ».

