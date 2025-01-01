Saint-Charles-Borromée
Un parcours immersif dans les jardins Antoine-Lacombe dès la mi-novembre
Depuis quelques mois, les jardins Antoine-Lacombe à Saint-Charles-Borromée sont fermés aux visiteurs afin de transformer les lieux en un parcours immersif lumineux qui sera dévoilé à la mi-novembre.
La Ville comprend l'impatience des citoyens, mais assure que « la transformation en cours n’est pas un simple embellissement : c’est une œuvre d’envergure menée en collaboration avec la firme XYZ Technologies, intégrant projections, jeux de lumière et installations interactives ».
Chaque étape du projet nécessite du temps pour assurer la qualité et la préservation du patrimoine végétal et bâtis. On parle ici de plusieurs personnes travaillant sur la scénographie, l’électricité ou l’intégration technologique.
À ce jour, le projet progresse selon l’échéancier prévu, sans retard à signaler. Les dernières interventions d’ici la mi-novembre permettront de révéler une ambiance envoûtante pour la saison froide, alors que les arbres dénudés révéleront le site sous un nouveau jour.
Un prélude avant le grand dévoilement du printemps
L’heure est actuellement aux dernières interventions électriques et artistiques de maillage entre l’art et la nature. Cette étape est particulière délicate, car il s'agit de préserver les végétaux et d'assurer la pérennité des installations pour au moins la prochaine décennie à venir.
« Je partage l’impatience des citoyens : l’équipe municipale et moi-même avons très hâte de vous inviter à redécouvrir les Jardins Antoine-Lacombe. Un tel projet d’envergure demande du temps et de la rigueur afin d’offrir une expérience exceptionnelle, respectueuse du site et de son histoire. Ce que vont découvrir très bientôt les visiteurs, c’est un avant-goût d’un grand et lumineux renouveau », assure le maire Alexis Nantel.
Rendez-vous d’exception au printemps 2026
L’expérience immersive, dont le nom sera officiellement dévoilé en avril, s’articule en deux actes : d’abord, un parcours hivernal empreint d’une ambiance enveloppante. Ensuite : une redécouverte spectaculaire dès le retour du printemps.
Ce second acte s’inspire des grandes traditions des jardins royaux de France et d’Angleterre, où les souverains étaient à la fois créateurs de beauté et gardiens de la nature. Cette expérience célébrera la richesse historique de ces lieux tout en réaffirmant l’importance de préserver et de mettre en valeur notre patrimoine naturel.
En mai, les visiteurs seront donc conviés à s’émerveiller devant des éléments inspirés des domaines royaux – fontaines élégantes, cheminements majestueux et, au cœur du jardin, un château mis en scène par de saisissantes projections laser. Ce dispositif offrira une sensation d’élévation et de redécouverte.
Lumière et... Mémoire d’une saison
En attendant, alors que l’hiver et les premiers jets de lumière vont s’installer, la balade nocturne des Charlois sera rehaussée par l’exposition « La Mémoire d’une saison » de l’artiste Annie Durette, qui viendra s’intégrer tout naturellement à cette expérience sensorielle et poétique.