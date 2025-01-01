48e édition
Le Festival de Lanaudière 2025, inscrit dans l’histoire
Par Salle des nouvelles
Avec, en concert d’ouverture, les grandioses Carmina Burana, livrés avec fougue et puissance par l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Rafael Payare, et, en concert de fermeture, le monumental Tristan et Isolde, interprété avec virtuosité par l’Orchestre Métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin, la 48e édition du Festival de Lanaudière a confirmé son statut de plus grand festival de musique classique au Canada, s’affirmant plus que jamais comme une référence incontournable dans le paysage musical actuel.
Entre le concert inaugural du 4 juillet, présenté dans un Amphithéâtre Fernand-Lindsay rempli à pleine capacité, et l’apothéose du 3 août, le Festival a proposé plus de 25 concerts dans le cadre d’une programmation riche, audacieuse, relevée et cohérente, conçue par le directeur artistique Renaud Loranger, qui proposait d’aller vers autrui grâce à la musique, le thème inspirant de cette année.
« Tant par l’ampleur et la diversité de ses programmes que par la qualité artistique de ses propositions, cette édition 2025 marque un tournant dans l’histoire de l’institution : Lanaudière a véritablement repris sa place parmi les grands festivals classiques du monde, tout en jouant pleinement le rôle qui est le sien sur la scène québécoise et canadienne, avec pour objectif l’excellence artistique et l’enrichissement du vivre-ensemble. » — Renaud Loranger, directeur artistique
Fréquenté par plus de 30 000 festivaliers, le Festival a accueilli cette année, tant sur la scène nichée en pleine forêt de l’Amphithéâtre que dans les églises de Lanaudière et dans des lieux plus intimes et atypiques, près de 1 000 artistes, dont plus de 350 issus de la scène musicale et opératique d’envergure internationale.
Une édition qui passera à l’histoire
Le Festival de Lanaudière 2025 s’est achevé en apothéose avec un spectacle inoubliable, entré non seulement dans l’histoire du Festival, mais dans la grande histoire de la musique au Québec. On en parlera encore longtemps, comme on évoque encore certains des spectacles de l’Expo 67 (...) —Christophe Huss, Le Devoir
Cette édition du Festival de Lanaudière s’est distinguée par une série de débuts remarqués, témoignant de l’attrait croissant de l’événement sur la scène musicale internationale. Plusieurs artistes de renom se produisaient pour la toute première fois au Canada, dont les contre-ténors Nicolò Balducci et Franco Fagioli, la soprano Sophie Junker, le baryton-basse Edward Grint et le chef Martin Steidler. D’autres, comme Lawrence Zazzo, Sol Gabetta et Tamara Wilson, faisaient leurs débuts au Québec. À Lanaudière même, des ensembles prestigieux tels que Chanticleer, l’Audi Jugendchorakademie et le Quatuor Dover, ainsi que des solistes de hautniveau comme Veronika Eberle, Stuart Skelton et Christopher Maltman, ont conquis le public lors de leur première apparition au Festival. À ces moments marquants se sont ajoutés les retours très attendus de fidèles complices, tels que Marc-André Hamelin, Kent Nagano, ou encore Les Violons du Roy et Bernard Labadie.
Cette édition a aussi été ponctuée de véritables coups de coeur, qui ont marqué les esprits par leur intensité et leur originalité : L’impressionnant Cappella Mediterranea dans Le Couronnement de Poppée de Monteverdi , Christian Tetzlaff, bouleversant de profondeur et de maîtrise dans les Sonates et Partitas de Bach pour violon, un doublé Mendelssohn exceptionnel avec AKAMUS et l’Audi Jugendchorakademie, la pianiste Yulianna Avdeeva, éblouissante dans les Préludes et Fugues de Chostakovitch, l’étincelante Sol Gabetta et Les Violons du Roy, le contre-ténor Franco Fagioli et l’Orchestre de l’Opéra royal de Versailles, pour la première fois au Canada et enfin, le grand retour de Kent Nagano à la tête de l’OSM.
Le programme de mentorat : faciliter l’envol de jeunes artistes exceptionnellement prometteurs
Grâce à la générosité du Fonds Jacques-Martin et en partenariat avec la Fondation Père-Lindsay, cinq jeunes musiciens classiques canadiens, s'apprêtent à entamer leur carrière, ont pris part à la quatrième édition de notre programme de mentorat, du 25 juillet au 3 août. Ils ont eu le privilège d’échanger avec de grandes figures de la musique telles que Yannick Nézet-Séguin, Rafael Payare, Kent Nagano, Yulianna Avdeeva, Laurent Brunner, Lydia Connolly, Bernard Labadie, Tamara Wilson et Renaud Loranger, entre autres, de participer à des ateliers, d’assister à des répétitions et de recevoir des conseils personnalisés, afin de bien préparer leur entrée dans une carrière que nous leur souhaitons longue et féconde.
Découvrir la musique autrement
Fidèle à sa vocation d’ouverture et de démocratisation de la musique classique, le Festival de Lanaudière a également proposé une programmation conçue pour rassembler et charmer un plus large public. En marge des grands concerts, de nombreuses activités gratuites, dont cinq soirées de cinéma musical en plein air et des animations musicales dans des espaces publics et communautaires, ont permis à des milliers de mélomanes, curieux ou passionnés, jeunes et moins jeunes, de découvrir la musique autrement. Le Festival réaffirme ainsi son engagement à rendre la musique classique accessible à tous.