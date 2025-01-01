Le 5 décembre
La place de la Culture de Saint-Félix-de-Valois s’illuminera
Par Salle des nouvelles
La place de la Culture de Saint-Félix-de-Valois s’illuminera le 5 décembre de 17 h à 20 h pour une soirée festive d’animation et de spectacle.
Il est prévu des chants, de la danse, du chocolat chaud, café, soupe, boissons festives, calèche, spectacle de Noël, feu de joie et autres animations. Le père Noël et ses lutins seront également sur place.
« C’est ma fête préférée et le déroulement est vraiment prévu pour que la communauté se mobilise et se réunit dans la générosité, le partage dans la chaleur du temps des Fêtes, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de la Municipalité. Toute la famille peut y trouver son compte et chaque année, c’est 300 enfants qui repartent avec un cadeau et de beaux souvenirs. »
Dépouillement de l’arbre de Noël
Les inscriptions pour le dépouillement de l’arbre de Noël des cadeaux remis le soir de la Fête de Noël se sont déroulées du 3 au 14 novembre dernier. Les enfants peuvent récupérer leur cadeau de 17 h à 20 h à la table des lutins en mentionnant leur nom. Passez prendre une photo avec le père Noël. Il y aura d’autres petites surprises.
Une fête en communauté
La joie et la festivité seront au rendez-vous grâce à la générosité des nombreux organismes de la communauté qui s’investissent dans la mise en place d’un événement de célébration et de générosité unique. L’ensemble des soupers, collations et boissons chaudes sont à contribution volontaire et l’argent est remis à la Guignolée. Soyez donc généreux! Un immense feu de joie sera sur place pour vous réchauffer et rencontrer vos voisins. Cette fête est rendue possible grâce au soutien du IGA des Marchés Rainville et des SuperGlissades de St-Jean-de-Matha.
Guignolée
La Guignolée organisée par le Conseil 4220 des Chevaliers de Colomb aura lieu le dimanche 7 décembre de 9 h à 15 h. Vous pouvez également déposer vos dons en argent jusqu’à la Guignolée dans plusieurs commerces ainsi qu’à la mairie.
Fête de Noël
Animation de 17h à 20h
Présence du Père noël de 18h à 18h45 et de 19h15 à 20h
Tours de calèche de 17h à 20h
Mot de la mairesse et illumination à 18h30
Chorale partie 1 à 18h45
Veillé de chanson du CRAPO à 19h
Chorale partie 2 à 19h30
Fin des activités extérieures à 20h