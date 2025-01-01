Plus de 1000 personnes à la fête de Noël de Lavaltrie

Le samedi 29 novembre, la Ville de Lavaltrie a fait vivre à ses citoyennes et citoyens une expérience festive lors de sa traditionnelle Fête de Noël. Sous un soleil radieux, la Place du 350e et le Garage à Simon se sont transformés en un décor enchanteur, accueillant près de 1 000 personnes venues partager la magie des Fêtes.

Gratuit et ouvert à tous, cet événement rassembleur a charmé de nombreuses familles. Le père Noël, accompagné de son joyeux lutin, a créé des moments inoubliables en rencontrant les enfants, qui sont repartis avec un adorable ourson en peluche offert par Familiprix Mélanie Boulanger. Tout au long de la journée, les visiteurs ont profité d’une ambiance chaleureuse ponctuée d’activités variées : ateliers créatifs d’écriture de lettres et de dessins animés par l’équipe de la Bibliothèque Sylvie-Thouin, maquillages pour enfants, parcours pour petits lutins, zone ludique ainsi que des douceurs gourmandes comme les petits gâteaux d’Action Famille Lavaltrie, les guimauves à griller avec la Société d’histoire et du patrimoine et un bouillon réconfortant servi par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette. La vente d’objets festifs du Groupe populaire d’Entraide de Lavaltrie a également séduit les visiteurs avec des décorations pour le sapin, des maisons de Noël, des tuques et des mitaines.

Pour agrémenter cette atmosphère féérique, des personnages déambulatoires tels qu’une reine des anges et le célèbre Grinch ont émerveillé petits et grands, tandis que le duo de musique traditionnelle formé par Stéphanie Lépine et Jean-François Branchaud a enveloppé la fête d’une ambiance authentique et conviviale. Cette journée a été un véritable moment de partage, témoignant de la chaleur et de la vitalité de la communauté lavaltroise.

« La Fête de Noël est une tradition qui nous unit et reflète l’esprit de solidarité et de joie qui caractérise Lavaltrie. Cet événement démontre la force de notre communauté et l’importance de nos partenaires et bénévoles. Ensemble, continuons à créer des moments qui rapprochent les gens et font de Lavaltrie un milieu de vie exceptionnel. » a mentionné Christian Goulet, maire de Lavaltrie.

Un marché de Noël incontournable

En parallèle, le Marché de Noël organisé par le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie a connu un franc succès. Pendant deux jours, 19 artisans locaux ont présenté leurs créations dans le gymnase de l’école J.-C.-Chaussé, offrant aux visiteurs des idées cadeaux uniques pour les Fêtes.