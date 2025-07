La Ville de Joliette lance un appel aux artistes émergents lanaudois pour participer à La tournée des parcs!, une série de spectacles de variétés qui animeront ses parcs cet automne.

Au total, sept représentations, mettant en lumière une diversité de disciplines, musique, théâtre, danse, humour, cirque et bien plus encore, auront lieu entre le 20 septembre et le 12 octobre.

« Par cet appel de projets, la Ville exprime son désir de faire rayonner les talents en éclosion, ces étoiles ascendantes en les plaçant au cœur de l’effervescence culturelle joliettaine », affirme le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Les artistes de la relève intéressés sont invités à consulter le document d’information disponible au joliette.ca. Le dossier de candidature doit inclure un curriculum vitae, une description du spectacle, un devis technique ainsi que des photos ou vidéos.

Les candidatures doivent être soumises par courriel, au plus tard le 8 août 2025, à l’adresse suivante : [email protected].

Un cachet de 1 000 $ sera versé à chaque représentation, incluant les frais de subsistance.