Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Des centaines de spectateurs

Une édition mémorable pour les 25 ans des Mardis d'août de St-Paul

durée 10h00
22 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Les trois premiers spectacles de la 25e année des Mardis d’août ont connu un franc succès, attirant des centaines de spectateurs chaque semaine au parc Amyot ainsi qu’à l’église de Saint-Paul.

L’ambiance festive, les prestations musicales de qualité et les activités familiales ont une fois de plus confirmé l’importance de cet événement dans le cœur des citoyens de Saint-Paul et de la région.

Le public a vibré au son de King Melrose, dansé avec Jay Kutcher et été ému par la voix puissante de Renee Wilkin dans l’église de Saint-Paul. Chaque soirée a été marquée par une atmosphère chaleureuse et rassembleuse, fidèle à l’esprit des Mardis d’août depuis 25 ans.

Ne manquez pas le dernier spectacle de cette édition anniversaire

Le mardi 26 août, la série se clôturera en beauté avec un méga party 100 % francophone interprété par Jason McNally (En direct de l’univers) et ses musiciens. Une soirée festive à ne pas manquer.

Dès 17 h 30 : foodtrucks, photobooth, jeux gonflables, animation
Spectacle à 19 h 30 – Apportez votre chaise et votre bonne humeur
En cas de pluie, le spectacle aura lieu au Centre communautaire Jeannette-Laviolette (20, boul. Brassard)

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Appel de projets : Joliette redonne vie à un symbole patrimonial

Publié hier à 13h00

Appel de projets : Joliette redonne vie à un symbole patrimonial

La Ville de Joliette s’apprête à raviver un pan de son histoire commerciale en mettant en valeur l’enseigne patrimoniale du Nettoyeur Jolicoeur. Pour ce faire, elle invite créateurs, artistes, designers, organismes culturels ou toute personne ou groupe intéressé à soumettre une proposition de valorisation permanente de ce symbole ...

LIRE LA SUITE
Les contenus télévisuels québécois peinent à s'imposer chez les jeunes

Publié le 11 août 2025

Les contenus télévisuels québécois peinent à s'imposer chez les jeunes

Les contenus télévisuels québécois peinent à faire leur place dans un paysage où les plateformes de diffusion en continu se multiplient, particulièrement chez les jeunes. Parmi les personnes qui regardent la télé, moins d'une personne sur quatre (23 %) regarde surtout du contenu québécois. C'est ce que rapporte l'Enquête québécoise sur les ...

LIRE LA SUITE
Le Festival de Lanaudière 2025, inscrit dans l’histoire

Publié le 11 août 2025

Le Festival de Lanaudière 2025, inscrit dans l’histoire

Avec, en concert d’ouverture, les grandioses Carmina Burana, livrés avec fougue et puissance par l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Rafael Payare, et, en concert de fermeture, le monumental Tristan et Isolde, interprété avec virtuosité par l’Orchestre Métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin, la 48e édition du ...

LIRE LA SUITE