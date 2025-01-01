Des centaines de spectateurs
Une édition mémorable pour les 25 ans des Mardis d'août de St-Paul
Par Salle des nouvelles
Les trois premiers spectacles de la 25e année des Mardis d’août ont connu un franc succès, attirant des centaines de spectateurs chaque semaine au parc Amyot ainsi qu’à l’église de Saint-Paul.
L’ambiance festive, les prestations musicales de qualité et les activités familiales ont une fois de plus confirmé l’importance de cet événement dans le cœur des citoyens de Saint-Paul et de la région.
Le public a vibré au son de King Melrose, dansé avec Jay Kutcher et été ému par la voix puissante de Renee Wilkin dans l’église de Saint-Paul. Chaque soirée a été marquée par une atmosphère chaleureuse et rassembleuse, fidèle à l’esprit des Mardis d’août depuis 25 ans.
Ne manquez pas le dernier spectacle de cette édition anniversaire
Le mardi 26 août, la série se clôturera en beauté avec un méga party 100 % francophone interprété par Jason McNally (En direct de l’univers) et ses musiciens. Une soirée festive à ne pas manquer.
Dès 17 h 30 : foodtrucks, photobooth, jeux gonflables, animation
Spectacle à 19 h 30 – Apportez votre chaise et votre bonne humeur
En cas de pluie, le spectacle aura lieu au Centre communautaire Jeannette-Laviolette (20, boul. Brassard)