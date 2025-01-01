Appel de projets : Joliette redonne vie à un symbole patrimonial

La Ville de Joliette s’apprête à raviver un pan de son histoire commerciale en mettant en valeur l’enseigne patrimoniale du Nettoyeur Jolicoeur. Pour ce faire, elle invite créateurs, artistes, designers, organismes culturels ou toute personne ou groupe intéressé à soumettre une proposition de valorisation permanente de ce symbole caractéristique.

« Par cette initiative, nous souhaitons redonner éclat à un symbole marquant de notre patrimoine commercial, témoin d’une époque faste de Joliette. En le réinterprétant et en le magnifiant, nous réaffirmons notre volonté de préserver et de valoriser ces repères historiques de notre mémoire collective », exprime le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Emplacement du projet

L'installation retenue sera implantée à proximité de l’emplacement d’origine de l’entreprise, en bordure de la rue Saint-Charles-Borromée Nord, au parc de la Chèvrerie des Berges.

Type de création

La création peut se décliner sous différentes formes : installation d’art public, structure avec interprétation patrimoniale, œuvre intégrée à l’aménagement paysager ou toute autre proposition respectant la mémoire du Nettoyeur Jolicoeur et son environnement.

Soumission et dossier de candidature

Les personnes intéressées sont invitées à consulter le document d’informations au joliette.ca. Le dossier de candidature doit comprendre : un curriculum vitæ, une description détaillée du projet et un budget ventilé.

Un cachet de 15 000 $ sera versé au projet choisi, incluant honoraires professionnels, matériaux, installation et livraison clé en main. Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 3 octobre 2025, à l’une des adresses suivantes : par courriel au [email protected] ou par la poste au Pavillon Gilles-Beaudry, 102, rue Fabre, Joliette (Québec) J6E 9E3.

Pour toutes questions, consultez le joliette.ca ou appelez au 450 753-8000.