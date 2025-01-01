Centre des arts et des loisirs Alain-Larue
Une exposition citoyenne à Notre-Dame-des-Prairies
La population est invitée jusqu'au 30 août à venir découvrir les oeuvres de cinq artistes de Notre-Dame-des-Prairies au centre des arts et des loisirs Alain-Larue.
Le vernissage de l'exposition citoyenne s'est déroulée hier, où de nombreux proches et membres de la communauté sont venus partager un moment de fierté avec les artistes.
« Nous sommes très fiers de soutenir et d’encourager nos citoyennes et citoyens à se réaliser artistiquement en leur offrant cette rare occasion d’exposer leurs créations. J’invite la population à venir apprécier toute la diversité de leur talent! », souligne Suzanne Dauphin, mairesse de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.
Mettre en lumière le talent local
Cette exposition était ouverte autant aux artistes de Notre-Dame-des-Prairies, qu’ils soient amateurs ou professionnels.
Cinq artistes partagent cette année leur univers créatif : Mélodie Auclair (dessin et photographie), Raymond Crotty (peinture), Jean-Pierre Loyer (sculpture), Alain Robert (peinture) et Mathieu Robillard (peinture).
La salle d’exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue
Depuis 2017, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’est dotée d’une salle d’exposition qui n’a rien à envier aux plus grandes! Située au deuxième étage du 225, boul. Antonio-Barrette (2e étage), cette splendide salle multifonctionnelle de 1700 pieds carrés accueille des expositions en arts visuels de tous les genres: peinture, photo, installations, vidéos, sculpture, etc.
Chaque année, six expositions professionnelles y sont présentées, d’une durée de cinq semaines chacune, en plus de l’exposition citoyenne.
Comme pour toutes les activités culturelles de Notre-Dame-des-Prairies, l’entrée est libre à contribution volontaire. Les heures d’ouverture sont du mercredi au samedi de 13 h à 17 h.