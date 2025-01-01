Nous joindre
Centre des arts et des loisirs Alain-Larue

Une exposition citoyenne à Notre-Dame-des-Prairies

22 août 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La population est invitée jusqu'au 30 août à venir découvrir les oeuvres de cinq artistes de Notre-Dame-des-Prairies au centre des arts et des loisirs Alain-Larue. 

Le vernissage de l'exposition citoyenne s'est déroulée hier, où de nombreux proches et membres de la communauté sont venus partager un moment de fierté avec les artistes.

« Nous sommes très fiers de soutenir et d’encourager nos citoyennes et citoyens à se réaliser artistiquement en leur offrant cette rare occasion d’exposer leurs créations. J’invite la population à venir apprécier toute la diversité de leur talent! », souligne Suzanne Dauphin, mairesse de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

Mettre en lumière le talent local

Cette exposition était ouverte autant aux artistes de Notre-Dame-des-Prairies, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

Cinq artistes partagent cette année leur univers créatif : Mélodie Auclair (dessin et photographie), Raymond Crotty (peinture), Jean-Pierre Loyer (sculpture), Alain Robert (peinture) et Mathieu Robillard (peinture).

La salle d’exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue

Depuis 2017, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’est dotée d’une salle d’exposition qui n’a rien à envier aux plus grandes! Située au deuxième étage du 225, boul. Antonio-Barrette (2e étage), cette splendide salle multifonctionnelle de 1700 pieds carrés accueille des expositions en arts visuels de tous les genres: peinture, photo, installations, vidéos, sculpture, etc.

Chaque année, six expositions professionnelles y sont présentées, d’une durée de cinq semaines chacune, en plus de l’exposition citoyenne.

Comme pour toutes les activités culturelles de Notre-Dame-des-Prairies, l’entrée est libre à contribution volontaire. Les heures d’ouverture sont du mercredi au samedi de 13 h à 17 h.

