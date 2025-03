Soutien en culture de 249 141,00 $ pour la circonscription de Berthier

Une aide financière du gouvernement provincial d'un montant de 249 141 $ a été offert à 11 municipalités, ville et municipalités régionales de comté (MRC) de la région de Berthier pour le développement de la culture en région.

C'est la député de la circonscription de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, qui en a fait l'annonce au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

« La culture façonne notre identité collective et renforce le sentiment d’appartenance au sein de nos communautés. Grâce à ces ententes, les municipalités disposent des outils nécessaires pour mettre en place des initiatives culturelles favorisant l’accès à la culture pour tous. Cet investissement soutient la vitalité culturelle de notre région, la participation citoyenne et le dynamisme économique », indique Mme Proulx.

Ainsi, les ententes de développement culturel sont réparties ainsi :

Municipalité de Sainte-Émelie-de-l’Énergie 15 000,00 $

Municipalité de Lanoraie 15 000,00 $

Municipalité de la paroisse de Saint-Norbert 15 000,00 $

Municipalité de Mandeville 15 000,00 $

Municipalité de Sainte-Béatrix 15 000,00 $

Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare 15 000,00 $

Municipalité régionale de comté de D'Autray 94 141,00 $

Municipalité de Saint-Jean-de-Matha 15 000,00 $

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 15 000,00 $

Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez 15 000,00 $

Ville de Lavaltrie 20 000,00 $ç

« Je suis heureux d’annoncer notre soutien aux ententes de développement culturel avec les municipalités et les MRC sur tout le territoire québécois. Ces ententes leur permettent de façonner des initiatives culturelles adaptées aux différents besoins de leur population. Avec cette aide, nous poursuivons nos efforts pour soutenir les organismes culturels en stimulant la vitalité des régions et l’accès à la culture pour la population du Québec », exprime M. Lacombe.

Cette aide financière, accordée dans le cadre du programme Ententes de développement culturel municipales et régionales, permettra de soutenir le développement et la vitalité culturelle des régions au profit des citoyens. Grâce à ces ententes, les municipalités et les MRC pourront réaliser des activités culturelles adaptées à leur réalité et à leurs besoins.