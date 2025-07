Le Marché public La Récolte s’installe à Rawdon

Artisans et producteurs locaux viendront à la rencontre des visiteurs lors du Marché public La Récolte, de retour pour cinq samedis cet été au cœur du centre-ville rawdonnois. Pour cette 7e édition, les visiteurs pourront s'imprégner de diverses découvertes locales en rencontrant les producteurs, artisans et organismes sur place. Ils pourront se laisser charmer par leurs produits savoureux qui célèbrent l’art de la table.

Les fidèles visiteurs du marché public peuvent maintenant se procurer la carte « Je récolte » à l’accueil du site et démontrer leur présence à chaque marché. Ils courront ainsi la chance de gagner une plaque à cuisson offerte par RONA Tinsco. De plus, chaque achat chez les producteurs donnera une chance aux clients de remporter un panier de produits locaux à chaque édition.

Diverses animations gratuites sont aussi au menu afin d'agrémenter chacune des visites et d'offrir des occasions de rencontres, de dégustations et de démonstrations culinaires.

Samedi 19 juillet – Prestation musicale de Garden Groove et pizzas au four à bois

Samedi 2 août – Animations et dégustations à thématique africaine avec ENYO

Samedi 16 août – Épluchette de maïs et atelier de mise en conserve avec Bruno Gagné, chef cuisinier

Samedi 30 août – Prestation de sculpture culinaire sur fruits et légumes

Samedi 13 septembre – Démonstration culinaire avec chef Marcello et les produits locaux

Ces rendez-vous gourmands auront lieu dans le stationnement de l'hôtel de ville de Rawdon situé au 3647, rue Queen, de 10 h à 14 h. Des espaces de pique-nique et de détente sont prévus sur le site afin que tous puissent prendre le temps de se déposer, échanger et savourer les nouveautés du Marché public La Récolte. Pour les plus petits, une heure du conte est prévue à chaque marché (sauf le 30 août).