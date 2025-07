La municipalité de Rawdon lance le Circuit des églises

La Municipalité de Rawdon offre la possibilité aux visiteurs et ses habitants de découvrir son patrimoine religieux et culturel grâce à son tout nouveau Circuit des églises qui met en valeur cinq magnifiques lieux de culte.

Ainsi, il sera possible d'explorer ces lieux religieux de confessions diverses, chacun possédant un cachet architectural unique et une histoire fascinante. Il s'agit d'un véritable témoignage de la diversité culturelle qui fait la renommée de Rawdon.

Les cinq églises du circuit sont : Christ Church (3537, rue Metcalfe), l'Eéglise orthodoxe de l'icône de la Vierge Marie de Diveyevo (3253, 4e avenue), Marie-Reine-du-Monde et Saint-Patrick (3759, rue Queen), Saint-Séraphim-de-Sarov (3494, 15e avenue) et Notre-Dame-de-Kazan (3836, rue Sunshine).

Une expérience interactive et flexible

Une approche moderne et accessible est proposée. Téléphone mobile en main, les visiteurs peuvent balayer les codes QR situés sur les panneaux d'interprétation sur place pour en savoir plus sur les églises situées aux quatre coins de la municipalité. Il est possible de suivre l'itinéraire proposé ou de se laisser porter par les envies du moment. Tout est permis, même naviguer entre les églises dans le confort de son salon. En effet, le circuit des églises est également disponible dans une version en ligne.

Pour démarrer la visite du Circuit des églises, visitez le www.rawdon.ca/fr/circuit-des-eglises.